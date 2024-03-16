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Медведев назвал сумасшедшей ситуацией нашествие пчёл на турнире ATP в Индиан-Уэллсе

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Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев высказался о нашествии пчёл, из-за которого прерывался матч 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.
Медведев назвал сумасшедшей ситуацией нашествие пчёл на турнире ATP в Индиан-Уэллсе
  • globallookpress.com
  • © Nafoto/Keystone Press Agency

«Я немного побаиваюсь насекомых, если честно. Когда летает пчела, все стараются не двигаться. Обычно пчёлы не кусаются. Я сижу спокойно около пяти секунд, а потом прогоняю её. На их месте я бы, наверное, убежал с корта. Это сумасшедшая ситуация. Не думаю, что такое когда-либо случалось в теннисе», — приводит «Чемпионат» слова Медведева.

Российский теннисист признался. Что был поражён случившимся во время встречи между Алькарасом и Зверевым. И выразил мнение, что в будущем подобное не повторится на теннисных кортах.

В ночь на 17 марта Медведев поборется за выход в финал турнира серии ATP-1000 в Индиан-Уэллсе. За путёвку в решающий раунд он поборется с хозяином кортов, американцем Томми Полом.

Ранее известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе между Даниилом Медведевым и Томми Полом.

 

 

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