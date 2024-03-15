Чесноков назвал Медведева явным фаворитом полуфинала турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе между Даниилом Медведевым и Томми Полом.

«Сейчас Даниила тяжело обыграть. Он на самом деле набрал обороты. Мне кажется, Медведев является явным фаворитом в матче с Полом», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Как отметил эксперт, сейчас Медведев пребывает в хорошей форме: отлично передвигается по корту, держит мяч и действует крайне уверенно. А также старается регулярно заходить внутрь корта, если соперник отвечает слишком коротко.

Матч между Медведевым и Полом пройдёт 16 марта. За вторую путёвку в финал «Мастерса» поборются вторая и третья ракетки мира — испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер соответственно.

Ранее Алькарас ответил, кого считает сильнейшим теннисистом мира на данный момент.