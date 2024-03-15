Алькарас ответил, кого считает лучшим теннисистом мира на данный момент

Вторая ракетка планеты Карлос Алькарас признался, что считает итальянца Янника Синнера сильнейшим теннисистом планеты в данный конкретный момент.

«Я буду наслаждаться матчем, потому что я хочу сыграть с ним с начала года. Очевидно, что это будет большой вызов и челлендж. Мне предстоит сразиться с лучшим игроком в мире на данный момент», — признался Алькарас в интервью YouTube-каналу «Больше!».

В настоящее время Синнер занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а в 2024 году пока не потерпел ни одного поражения, одержав 20 побед.

К этому моменту он уже успел выиграть Открытый чемпионат Австралии и турнир в Роттердаме, а 16 марта поборется с Алькарасом за путёвку в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Ранее четвёртая ракетка мира Даниил Медведев выразил мнение, что их конфликт с Хольгером Руне на турнире в Индиан-Уэллсе будут обсуждать больше, чем события самого матча.