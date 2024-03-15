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Медведев рассказал о конфликте с Руне во время матча на турнире ATP в Индиан-Уэллсе

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Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев выразил мнение, что их конфликт с Хольгером Руне на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе будут обсуждать больше, чем события самого матча.
Медведев рассказал о конфликте с Руне во время матча на турнире ATP в Индиан-Уэллсе
  • AFP
  • © CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Руне ударил в меня, это бывает. Но я, видимо, смотрел, как он забил, и не увидел, как он извинился. Мне судья потом сказал об этом. У сетки мы пожали руки, и всё закончено», — заявил Медведев в эфире YouTube-канала «Больше!».

При этом россиянин отметил, что во время соцсетей велика вероятность того, что к конфликту между теннисистами будет приковано гораздо больше внимания, чем к событиям самой встречи.

Россиянин победил датчанина в матче 1/4 финала соревнований в Индиан-Уэллсе со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 59 минут. За выход в финал соревнований Даниил сразится с теннисистом из США Томми Полом.

В настоящий момент Медведев является первой ракеткой России в мировом теннисе. За свою карьеру он выиграл 20 турниров ATP, а в 2021 году одержал свою первую и пока единственную победу на турнире Большого шлема — US Open. 

Ранее Медведев заявил, что гордится своей выдержкой в матче с Руне.

 

 

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