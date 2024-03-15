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Медведев — о победе над Руне: горжусь выдержкой в сегодняшнем матче

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Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что гордится своей выдержкой после победы над датчанином Хольгером Руне в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Медведев — о победе над Руне: горжусь выдержкой в сегодняшнем матче
  • AP
  • © Mark J. Terrill

«Горжусь выдержкой в сегодняшнем матче, потому что были и брейк-пойнты и погода ветреная, тяжело было поймать ритм, как это часто бывает в Индиан-Уэллсе», — сказал Медведев в эфире Youtube-канала «Больше».

Четвёртая ракетка мира сообщил, что был рад сохранить концентрацию до конца встречи и в победить.

Россиянин обыграл датчанина в двух сетах со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. В следующем раунде Медведев встретится с американцем Томми Полом.

Турнир проходит с 6 по 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет $8 995 555.

Ранее 19-летняя теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал челленджера в Чарльстоне. 

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