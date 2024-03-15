Медведев — о победе над Руне: горжусь выдержкой в сегодняшнем матче
- AP
- © Mark J. Terrill
«Горжусь выдержкой в сегодняшнем матче, потому что были и брейк-пойнты и погода ветреная, тяжело было поймать ритм, как это часто бывает в Индиан-Уэллсе», — сказал Медведев в эфире Youtube-канала «Больше».
Четвёртая ракетка мира сообщил, что был рад сохранить концентрацию до конца встречи и в победить.
Россиянин обыграл датчанина в двух сетах со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. В следующем раунде Медведев встретится с американцем Томми Полом.
Турнир проходит с 6 по 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет $8 995 555.
Ранее 19-летняя теннисистка Шнайдер вышла в полуфинал челленджера в Чарльстоне.