Стал известен следующий соперник чемпиона UFC Пантожи

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Александр Пантожа проведёт защиту титула в поединке с Стивеном Эрцзегом.

Как сообщили в пресс-службе UFC, поединок между бразильским и австралийским бойцами состоится на турнире UFC 301, который пройдёт 4 мая в Рио-де-Жанейро.

На данный момент Эрцзег по прозвищу Астробой занимает десятое место в рейтинге наилегчайшего веса UFC. За свою карьеру он провёл 13 поединков, в 12 из них выиграл и в одном — уступил.

В активе Пантожи значится 27 побед и пять поражений. Бразилец идёт на серии из пяти выигранных схваток подряд.

Ранее российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов заявил, что переговоры о проведении боя с американцем Кори Сэндхагеном находятся на завершающей стадии.