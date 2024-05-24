Пентагон: первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению F-16

Первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению истребителями F-16 в США.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Национальной гвардии.

«Первый набор украинских учащихся выпустился», — сказал он.

Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина увеличить количество украинских военных пилотов, обучаемых управлению истребителями F-16.

Также Владимир Зеленский отмечал, что Украина нуждается в 120—130 истребителях F-16.