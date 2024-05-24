Путин намерен обсудить с Лукашенко в Минске вопросы безопасности
Об этом информирует ТАСС.
«Сегодня и завтра всё это обсудим, в том числе вопросы безопасности, которым вы уделяете большое внимание», — отметил российский лидер.
Кроме того, Путин добавил, что намерен обсудить участие белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.
Ранее Путин прибыл с двухдневным визитом в Белоруссию.
Также белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой заявил, что Лукашенко и Путин обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия.