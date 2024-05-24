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Путин намерен обсудить с Лукашенко в Минске вопросы безопасности

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Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Белоруссию намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности.

Об этом информирует ТАСС.

«Сегодня и завтра всё это обсудим, в том числе вопросы безопасности, которым вы уделяете большое внимание», — отметил российский лидер.

Кроме того, Путин добавил, что намерен обсудить участие белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.

Ранее Путин прибыл с двухдневным визитом в Белоруссию.

Также белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой заявил, что Лукашенко и Путин обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

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