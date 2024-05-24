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Ведущий The Hill TV Соаве: Украина будет поглощена, если не начать переговоры сейчас

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Ведущий канала The Hill TV Робби Соаве заявил в эфире программы Rising, что вся Украина будет поглощена, если не начать переговоры сейчас.

«Настало время для дипломатии или мы дойдём до того, что вся Украина будет поглощена», — сказал журналист.

Кроме того, он отметил, что в украинской армии виден «развал», а сами войска «деморализованы». 

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что для установления мира на Украине необходимо провести переговоры между Россией и США, которые определят систему безопасности на европейском континенте на 20—30 лет.

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