Ведущий The Hill TV Соаве: Украина будет поглощена, если не начать переговоры сейчас
«Настало время для дипломатии или мы дойдём до того, что вся Украина будет поглощена», — сказал журналист.
Кроме того, он отметил, что в украинской армии виден «развал», а сами войска «деморализованы».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что для установления мира на Украине необходимо провести переговоры между Россией и США, которые определят систему безопасности на европейском континенте на 20—30 лет.