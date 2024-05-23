Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ об атаке БПЛА на транспортный цех

Запорожская АЭС на этой неделе сообщила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке беспилотника на транспортный цех около электростанции.

Об этом говорится в заявлении агентства.

«Ранее на этой неделе ЗАЭС также проинформировала МАГАТЭ об атаке дрона на транспортный цех в близлежащей промышленной зоне, по сообщениям, нанёсшей некоторый ущерб, однако без жертв», — отмечается в сообщении.

По данным ЗАЭС, из-за данного нападения была повреждена антенна сети гражданской связи.

Об атаке ВСУ на ЗАЭС 22 мая сообщила пресс-служба станции. Позднее в межрегиональном управлении Федерального медико-биологического агентства по Запорожской области заявили, что радиационный фон на станции после атаки не превышает допустимой нормы.