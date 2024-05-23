Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ об атаке БПЛА на транспортный цех
- AFP
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Об этом говорится в заявлении агентства.
«Ранее на этой неделе ЗАЭС также проинформировала МАГАТЭ об атаке дрона на транспортный цех в близлежащей промышленной зоне, по сообщениям, нанёсшей некоторый ущерб, однако без жертв», — отмечается в сообщении.
По данным ЗАЭС, из-за данного нападения была повреждена антенна сети гражданской связи.
Об атаке ВСУ на ЗАЭС 22 мая сообщила пресс-служба станции. Позднее в межрегиональном управлении Федерального медико-биологического агентства по Запорожской области заявили, что радиационный фон на станции после атаки не превышает допустимой нормы.