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Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ об атаке БПЛА на транспортный цех

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Запорожская АЭС на этой неделе сообщила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке беспилотника на транспортный цех около электростанции.
Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ об атаке БПЛА на транспортный цех
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом говорится в заявлении агентства.

«Ранее на этой неделе ЗАЭС также проинформировала МАГАТЭ об атаке дрона на транспортный цех в близлежащей промышленной зоне, по сообщениям, нанёсшей некоторый ущерб, однако без жертв», — отмечается в сообщении.

По данным ЗАЭС, из-за данного нападения была повреждена антенна сети гражданской связи.

Об атаке ВСУ на ЗАЭС 22 мая сообщила пресс-служба станции. Позднее в межрегиональном управлении Федерального медико-биологического агентства по Запорожской области заявили, что радиационный фон на станции после атаки не превышает допустимой нормы.

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