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ФМБА: радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки ВСУ остаётся в норме

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Радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки украинских военных остаётся в норме, сообщил глава межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства по Запорожской области Валерий Хитаров.
ФМБА: радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки ВСУ остаётся в норме
  • РИА Новости

«Ситуация на Запорожской атомной электростанции стабильная, нарушений радиационного фона не выявлено», — цитирует его ТАСС.

Ранее дрон-камикадзе украинской армии атаковал территорию транспортного цеха ЗАЭС.

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