ФМБА: радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки ВСУ остаётся в норме

Радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки украинских военных остаётся в норме, сообщил глава межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства по Запорожской области Валерий Хитаров.

РИА Новости

«Ситуация на Запорожской атомной электростанции стабильная, нарушений радиационного фона не выявлено», — цитирует его ТАСС. Ранее дрон-камикадзе украинской армии атаковал территорию транспортного цеха ЗАЭС.