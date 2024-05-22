ФМБА: радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки ВСУ остаётся в норме
Радиационный фон на Запорожской АЭС после атаки украинских военных остаётся в норме, сообщил глава межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства по Запорожской области Валерий Хитаров.
- РИА Новости
«Ситуация на Запорожской атомной электростанции стабильная, нарушений радиационного фона не выявлено», — цитирует его ТАСС.
Ранее дрон-камикадзе украинской армии атаковал территорию транспортного цеха ЗАЭС.
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