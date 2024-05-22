Пресс-служба ЗАЭС: ВСУ атаковали территорию Запорожской атомной электростанции
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе Запорожской АЭС.
Отмечается, что зафиксирован прилёт дрона-камикадзе по территории транспортного цеха станции.
Пострадавших и критических разрушений нет.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остаётся тревожной и очень хрупкой.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС являются попыткой обелить киевский режим.