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Пресс-служба ЗАЭС: ВСУ атаковали территорию Запорожской атомной электростанции

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Дрон-камикадзе украинской армии атаковал территорию транспортного цеха ЗАЭС.
Пресс-служба ЗАЭС: ВСУ атаковали территорию Запорожской атомной электростанции
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе Запорожской АЭС.

Отмечается, что зафиксирован прилёт дрона-камикадзе по территории транспортного цеха станции.

Пострадавших и критических разрушений нет.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остаётся тревожной и очень хрупкой.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС являются попыткой обелить киевский режим.

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