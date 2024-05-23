Шубенков заявил, что разочаровался в олимпийском движении

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков разочаровался в олимпийском движении.

«Не буду (смотреть Олимпийские игры. — RT), я абсолютно разочаровался в олимпийском движении. Раньше для меня Олимпиада была чем-то высоким. Считал, что она реально объединяет весь мир. А теперь все грёзы можно выбросить в мусорку», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Шубенков высказался о конфликте WADA с USADA.