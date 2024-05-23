Шубенков: США постоянно выпендриваются, не им учить, как бороться с допингом

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков высказался о конфликте Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Американским антидопинговым агентством (USADA).

«Весь мир живёт по одним антидопинговым правилам, а США — по другим. И при этом они постоянно выпендриваются. Не американцам учить весь мир, как бороться с допингом», — цитирует Шубенкова ТАСС.

Напомним, что USADA обвинило WADA и Китайское антидопинговое агентство в сокрытии информации в деле пловцов.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее Ричард Паунд обвинил США в попытках подорвать доверие к WADA.