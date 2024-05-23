Власти Крыма вновь призвали не публиковать видео ракетных ударов ВСУ

Советник главы Республики Крым Олег Крючков вновь призвал не публиковать видео украинских ракетных ударов.

«Устали объяснять — нельзя публиковать видео прилётов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды», — написал он в своём Telegram.

Крючков выразил готовность оплатить билеты в Крым самым «кровожадным и хайпующим главредам сетевых изданий», а после отвезти их на похороны людей, «погибших час назад под Симферополем».

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на полуостров.