Эксперт — о деле Промеса: ситуацию могут уладить за кулисами

Партнёр юридической фирмы Legal status Андрей Розум, считает, что вопрос об экстрадиции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды будет решаться кулуарно.

«ОАЭ — страна специфическая и не самая правовая. Фактически полиция, прокуратура, суды находятся под контролем эмира. По сути, это «частная лавочка». Не исключено, что вопрос будет решаться кулуарно, включатся какие-то механизмы, чтобы уладить ситуацию за кулисами. Местные власти будут определять, насколько Промес нежелателен для них, готовы ли они его выдать», — сказал Розум РИА Новости.

Эксперт добавил, что многое будет зависеть от того, насколько компетентных и опытных адвокатов нанял футболист, поскольку в Эмиратах специфичная правовая система.



«Юристы могут при встрече обещать, что решат все вопросы, а потом всё будет наоборот», — сказал Розум РИА Новости.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что не верит в прямое участие футболиста красно-белых Квинси Промеса в наркотрафике.