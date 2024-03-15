Эксперт — о деле Промеса: ситуацию могут уладить за кулисами
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«ОАЭ — страна специфическая и не самая правовая. Фактически полиция, прокуратура, суды находятся под контролем эмира. По сути, это «частная лавочка». Не исключено, что вопрос будет решаться кулуарно, включатся какие-то механизмы, чтобы уладить ситуацию за кулисами. Местные власти будут определять, насколько Промес нежелателен для них, готовы ли они его выдать», — сказал Розум РИА Новости.
Эксперт добавил, что многое будет зависеть от того, насколько компетентных и опытных адвокатов нанял футболист, поскольку в Эмиратах специфичная правовая система.
«Юристы могут при встрече обещать, что решат все вопросы, а потом всё будет наоборот», — сказал Розум РИА Новости.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Ранее экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что не верит в прямое участие футболиста красно-белых Квинси Промеса в наркотрафике.