RT в Telegram
Подпишись

Эксперт — о деле Промеса: ситуацию могут уладить за кулисами

Короткая ссылка
Партнёр юридической фирмы Legal status Андрей Розум, считает, что вопрос об экстрадиции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды будет решаться кулуарно.
Эксперт — о деле Промеса: ситуацию могут уладить за кулисами
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«ОАЭ — страна специфическая и не самая правовая. Фактически полиция, прокуратура, суды находятся под контролем эмира. По сути, это «частная лавочка». Не исключено, что вопрос будет решаться кулуарно, включатся какие-то механизмы, чтобы уладить ситуацию за кулисами. Местные власти будут определять, насколько Промес нежелателен для них, готовы ли они его выдать», — сказал Розум РИА Новости.

Эксперт добавил, что многое будет зависеть от того, насколько компетентных и опытных адвокатов нанял футболист, поскольку в Эмиратах специфичная правовая система. 

«Юристы могут при встрече обещать, что решат все вопросы, а потом всё будет наоборот», — сказал Розум РИА Новости.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что не верит в прямое участие футболиста красно-белых Квинси Промеса в наркотрафике. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить