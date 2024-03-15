Бывший арбитр РПЛ рассказал, сколько зарабатывают судьи

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Лапочкин ответил, сколько зарабатывают отечественные арбитры.

«В матче Лиги чемпионов — около €10 тыс. А помощники — половину. В России? 200 тыс. рублей и 100 тыс. рублей», — заявил Лапочкин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Лапочкин работал судьёй с 1995 по 2021 год. За это время он отработал 182 матча на уровне чемпионата России по футболу, 14 встреч в рамках Кубка страны. Также арбитр обслуживал игры квалификационных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в 2014-м — матч основного турнира второго по значимости еврокубка между хорватским «Динамо» и румынской «Астрой».

Ранее председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что система объявления решений судьями на играх чемпионата страны полноценно заработает в следующем сезоне.