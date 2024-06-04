В Швейцарии призвали не превращать конференцию по Украине в антироссийскую

Швейцарская конференция по Украине, которая пройдёт в июне, не должна стать антироссийским мероприятием. Об этом заявил швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.

В беседе с РИА Новости он сказал, что видит три цели этой конференции: создание платформы, охватывающей все мирные планы в открытом контексте, обсуждение гуманитарных вопросов, продовольственной и ядерной безопасности, а также запуск долгосрочного процесса и определение следующего шага.

«Эти три цели должны быть достигнуты, чтобы можно было говорить об успехе… Но прежде всего очень важно, чтобы эта конференция не превратилась в антироссийское мероприятие», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, чем должны заняться участники швейцарской конференции.