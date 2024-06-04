RT в Telegram
Подпишись

В Швейцарии призвали не превращать конференцию по Украине в антироссийскую

Короткая ссылка
Швейцарская конференция по Украине, которая пройдёт в июне, не должна стать антироссийским мероприятием. Об этом заявил швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.

В беседе с РИА Новости он сказал, что видит три цели этой конференции: создание платформы, охватывающей все мирные планы в открытом контексте, обсуждение гуманитарных вопросов, продовольственной и ядерной безопасности, а также запуск долгосрочного процесса и определение следующего шага.

«Эти три цели должны быть достигнуты, чтобы можно было говорить об успехе… Но прежде всего очень важно, чтобы эта конференция не превратилась в антироссийское мероприятие», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, чем должны заняться участники швейцарской конференции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить