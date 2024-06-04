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Политик Филиппо призвал к миру на Украине после видео из Днепропетровска

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Странам Запада следует отказаться от поддержки Украины и выступить с призывом к немедленному миру.

Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя видео из Днепропетровска.

На кадрах этого видеоролика двое работников военкомата задерживают мужчину на улице при сопротивлении местных жителей. Филиппо назвал это «уличным похищением во время насильственной мобилизации».

«Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину... приведёт к полному истреблению украинского народа!» — написал политик, сопроводив свой пост призывом к немедленному установлению мира на Украине.

Ранее сообщалось, что работник военкомата при попытке задержания мужчины ударил женщину головой в лицо.

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