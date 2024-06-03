RT в Telegram
Подпишись

Сотрудник ТЦК в Киеве ударил женщину головой в лицо

Короткая ссылка
Сотрудник киевского ТЦК ударил женщину головой в лицо, когда несколько украинок заступились за задержанного парня.
Сотрудник ТЦК в Киеве ударил женщину головой в лицо
  • РИА Новости

«Женщины заступились за задержанного парня, и военком ударил одну из них головой со словами: «Тебе показать инвалидность мою?» — сообщает украинское издание «СТРАНА.uа».

Позднее в столичном ТЦК заявили, что сотрудник «действовал в рамках закона», хотя и «не сдержал эмоций». Проводится служебное расследование.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на то, что сотрудников коммунальных служб города мобилизуют в ряды ВСУ, несмотря на бронь от мобилизации.

Также известно, что метрополитен Киева увеличивает интервалы движения поездов из-за дефицита сотрудников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить