Сотрудник ТЦК в Киеве ударил женщину головой в лицо

Сотрудник киевского ТЦК ударил женщину головой в лицо, когда несколько украинок заступились за задержанного парня.

«Женщины заступились за задержанного парня, и военком ударил одну из них головой со словами: «Тебе показать инвалидность мою?» — сообщает украинское издание «СТРАНА.uа».

Позднее в столичном ТЦК заявили, что сотрудник «действовал в рамках закона», хотя и «не сдержал эмоций». Проводится служебное расследование.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на то, что сотрудников коммунальных служб города мобилизуют в ряды ВСУ, несмотря на бронь от мобилизации.

Также известно, что метрополитен Киева увеличивает интервалы движения поездов из-за дефицита сотрудников.