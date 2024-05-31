Кличко пожаловался на мобилизацию в ВСУ коммунальщиков Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев 24» пожаловался на то, что сотрудников коммунальных служб города мобилизуют в ряды ВСУ, несмотря на бронь от мобилизации.

«Мы подаём заявки на бронирование ключевых профессий, от которых зависит жизнедеятельность города», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент в городе наблюдается большая нехватка специалистов многих направлений.

«Это и транспортная отрасль, где у нас мобилизовано большое количество людей, несмотря на наши письма о резервировании. Также медицинская отрасль, это касается и теплоснабжения, электроснабжения, есть большой дефицит многих профессий», — добавил Кличко.

Ранее метрополитен Киева заявил, что увеличивает интервалы движения поездов из-за дефицита сотрудников.