Кличко пожаловался на мобилизацию в ВСУ коммунальщиков Киева
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«Мы подаём заявки на бронирование ключевых профессий, от которых зависит жизнедеятельность города», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент в городе наблюдается большая нехватка специалистов многих направлений.
«Это и транспортная отрасль, где у нас мобилизовано большое количество людей, несмотря на наши письма о резервировании. Также медицинская отрасль, это касается и теплоснабжения, электроснабжения, есть большой дефицит многих профессий», — добавил Кличко.
Ранее метрополитен Киева заявил, что увеличивает интервалы движения поездов из-за дефицита сотрудников.