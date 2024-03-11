Система объявления решений судьями на играх РПЛ полноценно заработает в следующем сезоне

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что система объявления решений судьями на играх чемпионата страны полноценно заработает в следующем сезоне.

«Технически мы можем обеспечить работу системы на четырёх-пяти матчах в туре. Планируем, что полноценно система начнёт работать в следующем сезоне», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

В феврале стало известно, что арбитры на матчах РПЛ и Кубка России будут объявлять по громкой связи решения, принятые после вмешательства VAR.

В матче 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Балтика» Владимир Москалёв назначил пенальти после просмотра видеоповтора, но не объявил о решении.

Ранее Карасёв отметил, что объявление решения на весь стадион не станет стрессом для судей.