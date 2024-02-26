Карасёв отметил, что объявление решения на весь стадион не станет стрессом для судей
- РИА Новости
«Не думаю, что слово «стресс» применимо в данном случае. Всё когда-то бывает в первый раз. Да, мы присоединяемся к эксперименту», — цитирует Карасёва «РБ Спорт».
РФС примет участие в эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).
Решение будет объявляться в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда ассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила.
Решения можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции.
Ранее Юрий Савченко заявил, что во время матчей должны озвучиваться переговоры судей на VAR.