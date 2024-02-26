Карасёв отметил, что объявление решения на весь стадион не станет стрессом для судей

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как на судей повлияет то, что им придётся объявлять своё решение после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Не думаю, что слово «стресс» применимо в данном случае. Всё когда-то бывает в первый раз. Да, мы присоединяемся к эксперименту», — цитирует Карасёва «РБ Спорт».

РФС примет участие в эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ).

Решение будет объявляться в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда ассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила.

Решения можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции.

Ранее Юрий Савченко заявил, что во время матчей должны озвучиваться переговоры судей на VAR.