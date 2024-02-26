Савченко считает, что во время матчей должны озвучиваться переговоры судей на VAR

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Савченко высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) протестировать систему с объявлением решений футбольных судей после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.

«Поймите меня правильно, российским судейством сейчас руководят иностранцы, в этом эксперименте уже участвуют Португалия и Мексика, а теперь внедрят и у нас. Как мне кажется, основной акцент будет сделан на взятии ворот и назначении 11-метрового удара.

Скорее всего, сейчас будет созвано собрание судей с целью проведения семинара для них, чтобы у них появилось определённое понимание. Видимо, это всё делается для того, чтобы ответственность арбитра на матче только возросла. Не забывайте, в футболе и без того крутятся очень большие деньги. Но, на мой взгляд, данная инициатива немного снижает основные качества судьи, заставляя его оглашать своё решение на публику», — сказал Савченко RT.

Экс-арбитр также ответил на вопрос, не лучше было бы вместо оглашения итогового вердикта судьи озвучивать переговоры судей на VAR.

«Вы затронули очень правильную тему. Возьмём для примера ближайший матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Конечно, на такой игре должны находиться только самые квалифицированные специалисты на VAR и один из наших сильнейших арбитров в поле. Учитывая всю значимость такого события, переговоры судей должны озвучиваться и стать достоянием общественности... Этого было бы вполне достаточно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Газзаев считает, что футбольный арбитр должен оглашать свои решения.