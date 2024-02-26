Газзаев считает, что футбольный арбитр безусловно должен оглашать свои решения

Бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев отреагировал на инициативу Российского футбольного союза (РФС) протестировать систему с объявлением решений судей после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.

«Это, безусловно, полезное нововведение для полноты объективности по тому или иному решению. Как мы знаем, на стадионах бывают различные мнения среди болельщиков той или иной команды, которые по своему определению не могут быть беспристрастными из-за своих симпатий. На мой взгляд, судья безусловно должен оглашать свои решения, касающиеся ключевых моментов игры: назначение одиннадцатиметрового удара, штрафного удара в опасной близости от зоны вратаря и удаления того или иного футболиста с поля. Поэтому я поддерживаю данное решение: оно будет полезно как самим игрокам, так и болельщикам и позволит избежать ненужной траты времени на объяснения со стороны арбитра», — сказал Газзаев RT.

Экс-тренер также ответил на вопрос, не лучше ли было бы обнародовать не итоговое решение, которое принял арбитр, а переговоры его коллег у мониторов VAR.

«Только главный арбитр выносит заключительное решение по тому или иному эпизоду, а не VAR, который является для него вспомогательным инструментом. Судья может не согласиться с доводами коллег по определённым причинам, и в любом случае ответственность будет только на нём. Озвучивание во всеуслышание переговоров на VAR приведёт лишь к ненужному коллективному балагану, который может запутать не только нас, но и арбитра», — добавил он.