Колосков: российский паспорт надо заслужить, Нино ещё ничего не сделал
- РИА Новости
«Российский паспорт надо заслужить! Не просто же так очередь подошла — и тебе дали паспорт. У Нино пока никаких заслуг перед Россией не вижу», — заявил Колосков Sport24.
По его словам, Нино должен показать уважение и преданность России, духовным ценностям, истории, современной политике, которую проводит руководство нашей страны.
4 января санкт-петербургская команда подписала соглашение с 26-летним бразильцем до конца сезона-2027/28.
Ранее Колосков сравнил бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича с его сменщиком — Мурадом Мусаевым.