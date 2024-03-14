Колосков: российский паспорт надо заслужить, Нино ещё ничего не сделал

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что защитник «Зенита» Нино хотел бы получить российский паспорт.

«Российский паспорт надо заслужить! Не просто же так очередь подошла — и тебе дали паспорт. У Нино пока никаких заслуг перед Россией не вижу», — заявил Колосков Sport24.

По его словам, Нино должен показать уважение и преданность России, духовным ценностям, истории, современной политике, которую проводит руководство нашей страны.

4 января санкт-петербургская команда подписала соглашение с 26-летним бразильцем до конца сезона-2027/28.

Ранее Колосков сравнил бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича с его сменщиком — Мурадом Мусаевым.