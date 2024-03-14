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Колосков не считает, что Мусаев превосходит Ивича в тренерском мастерстве

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сравнил бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича с его сменщиком — Мурадом Мусаевым.
Колосков не считает, что Мусаев превосходит Ивича в тренерском мастерстве
  • Gettyimages.ru

«Трудно судить, сможет ли теперь «Краснодар» бороться за чемпионство, никто сейчас на этот вопрос не ответит. Я лично не думаю, что Мусаев сильнее Ивича. Я вижу, что Ивич сформировал хорошую, боеспособную команду, которая после 19 туров лидировала в чемпионате России», — цитирует Колоскова РИА Новости.

По его словам, это говорит об умении сербского специалиста выстраивать тренировочный процесс и отношения внутри коллектива.

Колосков признал, что «Краснодар» неудачно начал весенний отрезок сезона, но указал на схожие проблемы и у многих других команд Российской премьер-лиги. По его мнению, в настоящий момент в чемпионате нет ни одного коллектива, способного похвастаться стабильностью и качественной игрой.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что не понимает, зачем «Краснодар» уволил Ивича.

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