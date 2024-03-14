Мостовой: был в шоке, когда увидел новость об отставке Ивича из «Краснодара»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что не понимает, зачем «Краснодар» уволил наставника команды Владимира Ивича.

«Как вообще Ивича можно было убрать? Это максимально странная отставка. Я когда увидел, то просто в шоке был. «Краснодар» впервые в истории борется за первое место, и вдруг убирают тренера. Это выглядит очень странно, но такие реалии», — сказал Мостовой в разговоре с «Евро-Футбол.Ру».



Экс-хавбек «Сельты» отметил, что подобные решения принимаются в угоду определённым людям ради хайпа. Он добавил, что Ивич — один из лучших с футбольной точки зрения специалистов в РПЛ.

«Его поведение всегда было корректным. Команда при нём играла здорово. Никогда ведь «Краснодар» не боролся за чемпионство. Такого никогда не было, а его убирают», — приводит слова Мостового «Евро‑Футбол.Ру».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Специалист возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года.

Ранее Ивич сообщил, что покинул Россию.