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Мостовой: был в шоке, когда увидел новость об отставке Ивича из «Краснодара»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что не понимает, зачем «Краснодар» уволил наставника команды Владимира Ивича.
Мостовой: был в шоке, когда увидел новость об отставке Ивича из «Краснодара»
  • РИА Новости

«Как вообще Ивича можно было убрать? Это максимально странная отставка. Я когда увидел, то просто в шоке был. «Краснодар» впервые в истории борется за первое место, и вдруг убирают тренера. Это выглядит очень странно, но такие реалии», — сказал Мостовой в разговоре с «Евро-Футбол.Ру».

Экс-хавбек «Сельты» отметил, что подобные решения принимаются в угоду определённым людям ради хайпа. Он добавил, что Ивич — один из лучших с футбольной точки зрения специалистов в РПЛ. 

«Его поведение всегда было корректным. Команда при нём играла здорово. Никогда ведь «Краснодар» не боролся за чемпионство. Такого никогда не было, а его убирают», — приводит слова Мостового «Евро‑Футбол.Ру».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Специалист возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года.

Ранее Ивич сообщил, что покинул Россию.

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