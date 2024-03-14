Ивич сообщил, что покинул Россию сразу после матча с «Химками» в Кубке России
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«Я уже покинул Россию, сразу после матча с «Химками» улетел к семье», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».
Он добавил, что его штаб пока находится в Краснодаре.
13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года.
Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2).
Ранее Уткин прокомментировал информацию об уходе Ивича со своего поста.