Ивич сообщил, что покинул Россию сразу после матча с «Химками» в Кубке России

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич сообщил, что покинул Россию.

«Я уже покинул Россию, сразу после матча с «Химками» улетел к семье», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

Он добавил, что его штаб пока находится в Краснодаре.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года.

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2).

Ранее Уткин прокомментировал информацию об уходе Ивича со своего поста.