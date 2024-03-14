Сёмин поддержал возвращение Мусаева в «Краснодар»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».

«В одну реку можно войти и дважды, и трижды. Это отличное решение руководителей «Краснодара». Он стал опытен, хорошо работал в Азербайджане. Надеемся, что он чемпионскую гонку продолжит и победит в ней», — заявил Сёмин СЭ.

14 марта «быки» подписали контракт с Мусаевым до конца текущего сезона Российской премьер-лиги. Специалист уже возглавлял команду в 2020—2021 годах. «Краснодар» под его руководством дважды завоёвывал бронзовые медали чемпионата России.

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