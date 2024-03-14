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Сперцян затруднился назвать причины кризиса «Краснодара»

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Полузащитник футбольной команды «Краснодар» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, с чем связан кризис в игре коллектива.

«Что происходит с командой? Тяжело сказать. Нужно чуть-чуть успокоиться. Сейчас будет пауза на сборные. Проведём работу над ошибками и будем исправлять ситуацию», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

По словам футболиста, у «Краснодара» есть возможность выбраться из кризиса.

В декабре «быки» впервые в своей истории ушли на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России по футболу. Однако после возобновления сезона команда набрала всего одно очко в двух матчах — сыграла вничью с «Рубином» и уступила «Ростову». А также вылетела из Кубка России, потерпев поражение от «Химок».

В связи с этим руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Владимира Ивича, возглавлявшего её с января 2023 года.

Ранее Ивич сообщил, что покинул Россию.

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