«Спартак» объявил о переходе Угальде
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«Добро пожаловать, Манфред Угальде!» — говорится в Telegram-канале клуба.
Московский клуб объявил о подписании контракта с игроком до 2028 года.
В нынешнем сезоне Угальде забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. Его действующее соглашение с клубом из Энсхеде рассчитано до 30 июня 2027 года.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный трансфер Угальде в московский клуб.