«Спартак» объявил о переходе Угальде

Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде и «Спартак» заключили трудовое соглашение.

«Добро пожаловать, Манфред Угальде!» — говорится в Telegram-канале клуба.

Московский клуб объявил о подписании контракта с игроком до 2028 года.

В нынешнем сезоне Угальде забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. Его действующее соглашение с клубом из Энсхеде рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный трансфер Угальде в московский клуб.