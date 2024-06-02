Шесть мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Шебекина в Белгородской области
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Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, пятеро из них получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Они находились в двух автобусах.
«У шестого пострадавшего осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице», — написал Гладков, добавив, что все пострадавшие были госпитализированы.
В субботу, 1 июня, поступила информация, что при обстреле ВСУ Шебекина пострадал один мирный житель.