Мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ Шебекина

Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По предварительным данным, в результате этого пострадал мирный житель.

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавший является сотрудником одного из коммерческих предприятий. Мужчина получил осколочное ранение спины, верхней конечности и левого бедра.

«Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.