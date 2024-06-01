Мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ Шебекина
- РИА Новости
Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавший является сотрудником одного из коммерческих предприятий. Мужчина получил осколочное ранение спины, верхней конечности и левого бедра.
«Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.