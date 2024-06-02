Президент Израиля Герцог поддержал заключение сделки по возвращению заложников
- Gettyimages.ru
Герцог на своей странице в социальной сети X выразил благодарность американскому лидеру «за его речь и его продолжающиеся усилия по освобождению всех заложников», которых удерживает палестинское движение ХАМАС в секторе Газа.
«В этом контексте я сообщил премьер-министру, что окажу ему и правительству полную поддержку в заключении сделки, которая приведёт к освобождению заложников», — говорится в сообщении.
Ранее Нетаньяху заявил, что не прекратит войну в палестинском анклаве, пока не будут достигнуты все её цели.