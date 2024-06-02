RT в Telegram
Подпишись

Президент Израиля Герцог поддержал заключение сделки по возвращению заложников

Короткая ссылка
Президент Израиля Ицхак Герцог выразил готовность оказать поддержку премьер-министру Биньямину Нетаньяху и правительству в заключении сделки по возвращению заложников, которую 31 мая представил президент США Джо Байден.
Президент Израиля Герцог поддержал заключение сделки по возвращению заложников
  • Gettyimages.ru

Герцог на своей странице в социальной сети X выразил благодарность американскому лидеру «за его речь и его продолжающиеся усилия по освобождению всех заложников», которых удерживает палестинское движение ХАМАС в секторе Газа.

«В этом контексте я сообщил премьер-министру, что окажу ему и правительству полную поддержку в заключении сделки, которая приведёт к освобождению заложников», — говорится в сообщении.

Ранее Нетаньяху заявил, что не прекратит войну в палестинском анклаве, пока не будут достигнуты все её цели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить