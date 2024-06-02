Президент Израиля Герцог поддержал заключение сделки по возвращению заложников

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил готовность оказать поддержку премьер-министру Биньямину Нетаньяху и правительству в заключении сделки по возвращению заложников, которую 31 мая представил президент США Джо Байден.

Герцог на своей странице в социальной сети X выразил благодарность американскому лидеру «за его речь и его продолжающиеся усилия по освобождению всех заложников», которых удерживает палестинское движение ХАМАС в секторе Газа.

«В этом контексте я сообщил премьер-министру, что окажу ему и правительству полную поддержку в заключении сделки, которая приведёт к освобождению заложников», — говорится в сообщении.

Ранее Нетаньяху заявил, что не прекратит войну в палестинском анклаве, пока не будут достигнуты все её цели.