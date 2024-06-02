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Состояние пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина оценивается как средней тяжести

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Состояние шести пострадавших при обстреле Вооружёнными силами Украины города Шебекино в Белгородской области оценивается как средней степени тяжести. Такими данными поделился в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Состояние пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина оценивается как средней тяжести
  • РИА Новости

По его словам, пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при обстреле ВСУ Шебекина ранения получили шесть мирных жителей.

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