Три человека пострадали в Курской области при атаке дрона ВСУ
- РИА Новости
Как сообщил в личном Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, инцидент произошёл утром 2 июня недалеко от села Крупец Рыльского района.
«Ранения и ожоги получили три местных жителя. Они доставляются в районную больницу, где им будет оказана медицинская помощь», — написал он.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при обстреле Шебекина со стороны ВСУ пострадали шесть человек.