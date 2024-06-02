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Три человека пострадали в Курской области при атаке дрона ВСУ

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Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины сбросил взрывное устройство на автомобиль в Курской области. В результате пострадали три человека.
Три человека пострадали в Курской области при атаке дрона ВСУ
  • РИА Новости

Как сообщил в личном Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, инцидент произошёл утром 2 июня недалеко от села Крупец Рыльского района.

«Ранения и ожоги получили три местных жителя. Они доставляются в районную больницу, где им будет оказана медицинская помощь», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при обстреле Шебекина со стороны ВСУ пострадали шесть человек.

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