ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Макеевке в ДНР
Вооружённые силы Украины утром 2 июня выпустили ракету из РСЗО по городу Макеевке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- Gettyimages.ru
В сообщении отмечается, что пуск ракеты был зафиксирован в 08:30 мск. Тип РСЗО не уточняется. Информации о последствиях обстрела нет.
Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли Донецк с применением кассетных снарядов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен