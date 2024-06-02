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ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Макеевке в ДНР

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Вооружённые силы Украины утром 2 июня выпустили ракету из РСЗО по городу Макеевке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
ВСУ выпустили ракету из РСЗО по Макеевке в ДНР
  • Gettyimages.ru

В сообщении отмечается, что пуск ракеты был зафиксирован в 08:30 мск. Тип РСЗО не уточняется. Информации о последствиях обстрела нет.

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли Донецк с применением кассетных снарядов.

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