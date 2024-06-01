ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Вооружённые силы Украины обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами. Такую информацию приводит представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что украинские войска выпустили по Донецку два кассетных снаряда калибра 155 мм.
В четверг, 30 мая, поступила информация об обстреле ВСУ кассетными снарядами города Горловки в ДНР.
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