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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

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Вооружённые силы Украины обстреляли Петровский район Донецка кассетными снарядами. Такую информацию приводит представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что украинские войска выпустили по Донецку два кассетных снаряда калибра 155 мм.

В четверг, 30 мая, поступила информация об обстреле ВСУ кассетными снарядами города Горловки в ДНР.

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