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Уайт раскритиковал бой Евлоева на UFC 298

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Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о поединке россиянина Мовсара Евлоева и британца Арнольда Аллена.
Уайт раскритиковал бой Евлоева на UFC 298
  • Gettyimages.ru

«Этот бой испортил настроение всей арене. Евлоеву стоит принять это к сведению. Самый скучный поединок, который люди когда-либо видели», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Бой в полулёгкой весовой категории проходил на «Скоушабэнк-Арене» и завершился в третьем раунде победой Евлоева единогласным решением судей.

29-летний россиянин выиграл свой 18-й бой подряд. Боец не потерпел ни одного поражения в MMA. На счету 29-летнего Аллена 19 побед и три поражения.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слухи о предложении в $40 млн за возвращение в MMA.

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