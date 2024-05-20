Красный Полумесяц: все пассажиры президентского вертолёта в Иране погибли

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что все пассажиры президентского вертолёта в Иране погибли.

Об этом пишет ТАСС.

«При обнаружении местонахождения разбившегося вертолёта никаких признаков живых пассажиров вертолёта найдено не было», — сказал Коливанд.

Ранее в Reuters заявили, что вертолёт иранского президента Ибрагима Раиси полностью сгорел при крушении.

19 мая вертолёт с иранским лидером Ибрагимом Раиси потерпел крушение на северо-западе страны. Вместе с ним на борту находились глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.