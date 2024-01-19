Агент Трабукки: Федуну во главе «Спартака» не стоило слушать непрофессиональных людей

Агент Марко Трабукки рассказал о главном недостатке бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна в московском клубе.

«По моему мнению, человек такого уровня не должен слушать столько мнений от непрофессиональных людей, которые его окружают. Какими ни были бы спонсоры, родственники или псевдоэксперты», — сказал Трабукки в эфире YouTube-канала «Шмурнов Тайм».

22 августа 2022 года Федун ушёл с поста президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Федун заявил, что ему было дорого возвести крышу на стадионе «Спартака».