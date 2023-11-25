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Федун заявил, что ему было дорого возвести крышу на стадионе «Спартака»

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Бывший президент «Спартака» Леонид Федун назвал причину, по которой во время строительства стадиона «Открытие Банк Арена» не была возведена крыша.
Федун заявил, что ему было дорого возвести крышу на стадионе «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В своё время я посчитал, что для меня это очень дорого. Возвести крышу тогда — удвоить стоимость стадиона, а таких средств у меня не было. Вполне обходились без крыши, и на хорошие игры приходило по 45 тыс. зрителей», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Он добавил, что возвести крышу на стадионе — это хорошая идея, вопрос только в цене.

22 августа 2022 года Федун ушёл с поста президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее в «Спартаке» рассказали о возможности сооружения лёгкой крыши на «Открытие Банк Арене».

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