Агент Барбоза считает, что Моуринью рассмотрел бы предложение от «Зенита»

Португальский агент Паулу Барбоза порассуждал о том, что бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью мог бы возглавить российский клуб.

«Думаю, что вариант с «Зенитом» был бы интересен для него. Посмотрим, потому что есть ещё один вариант, который бы стал концом тренерской карьеры для Моуринью, — это работа в Саудовской Аравии», — цитирует агента Metaratings.

16 января Моуринью принял решение уволиться с поста главного тренера «Ромы». Он покинул базу команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.

60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее сообщалось, что Моуринью конфликтовал с рядом игроков «Ромы» незадолго до своего ухода.