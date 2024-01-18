Corriere dello Sport: Моуринью конфликтовал с рядом игроков «Ромы» незадолго до своего ухода

Стало известно, с кем из игроков «Ромы» конфликтовал тренер Жозе Моуринью незадолго до увольнения из римской команды.

По информации Corriere dello Sport, у португальского специалиста были напряжённые отношения с Крисом Смоллингом, Лоренцо Пеллегрини, Риком Карсдорпом, Леонардо Спинаццолой и Ренату Саншешем.

16 января Моуринью принял решение уволиться с поста главного тренера «Ромы». Он покинул базу команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.

60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее сообщалось, что Владимир Быстров предложил «Спартаку» пригласить Моуринью.