Быстров предложил «Спартаку» пригласить Моуринью

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров посоветовал руководству «Спартака» пригласить в клуб известного тренера Жозе Моуринью.

«Я бы на месте руководителей «Спартака» вложил бы деньги и предложил бы ему возглавить клуб. Для чего тратить деньги на каких‑то клоунов, ежели можно просто взять великого человека», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

16 января специалист принял решение уволиться с поста главного тренера «Ромы». Он покидал базу команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.

60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что у клубов РПЛ не хватит денег на Моуринью.