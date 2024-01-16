Канчельскис: у клубов РПЛ не хватит денег на Моуринью
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«Моуринью в России? У клубов РПЛ денег на него не хватит. Хотя, возможно, кто-то и смог бы раскошелиться, но вряд ли Жозе заинтересует работа в РПЛ. Думаю, он ещё не утратил интерес к футболу и хочет выигрывать европейские трофеи», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
16 января специалист покидал базу римской команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.
60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.
Ранее итальянский специалист Даниэле Де Росси стал главным тренером «Ромы».