Канчельскис: у клубов РПЛ не хватит денег на Моуринью

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможной работе Жозе Моуринью в РПЛ.

«Моуринью в России? У клубов РПЛ денег на него не хватит. Хотя, возможно, кто-то и смог бы раскошелиться, но вряд ли Жозе заинтересует работа в РПЛ. Думаю, он ещё не утратил интерес к футболу и хочет выигрывать европейские трофеи», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

16 января специалист покидал базу римской команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.

60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее итальянский специалист Даниэле Де Росси стал главным тренером «Ромы».