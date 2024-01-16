Де Росси назначен главным тренером «Ромы»

Итальянский специалист Даниэле Де Росси стал главным тренером «Ромы».

Контракт с итальянцем действителен до 30 июня 2024 года, сообщается на сайте клуба.

40-летний специалист является воспитанником «Ромы». За основную команду экс-полузащитник выступал с 2002 по 2019 год.

Он является двукратным обладателем Кубка Италии, победителем Суперкубка Италии, а также чемпионом мира в составе сборной Италии.

После 20 туров итальянской Серии А римская команда набрала 29 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее «Рома» уволила португальца Жозе Моуринью с поста главного тренера.