Моуринью уволен с поста главного тренера «Ромы»
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- © Ivan Romano
Римский клуб объявил о расторжении контракта с 60-летним португальским специалистом на официальном сайте.
После 20 туров итальянской Серии А «Рома» набрала 29 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Моуринью возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.
Ранее Моуриньо рассказал, как лондонский «Тоттенхэм Хотспур» уволил его за два дня до финала.