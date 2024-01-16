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Моуринью уволен с поста главного тренера «Ромы»

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Римская «Рома» уволила португальца Жозе Моуриньо с поста главного тренера.
Моуринью уволен с поста главного тренера «Ромы»
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Romano

Римский клуб объявил о расторжении контракта с 60-летним португальским специалистом на официальном сайте.

После 20 туров итальянской Серии А «Рома» набрала 29 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Моуринью возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее Моуриньо рассказал, как лондонский «Тоттенхэм Хотспур» уволил его за два дня до финала.

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