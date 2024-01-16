Моуринью уволен с поста главного тренера «Ромы»

Римская «Рома» уволила португальца Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

Римский клуб объявил о расторжении контракта с 60-летним португальским специалистом на официальном сайте.

После 20 туров итальянской Серии А «Рома» набрала 29 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Моуринью возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее Моуриньо рассказал, как лондонский «Тоттенхэм Хотспур» уволил его за два дня до финала.