Моуриньо: «Тоттенхэм» с пустой комнатой для трофеев уволил меня за два дня до финала

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал своё увольнение из «Тоттенхэма» в 2021 году.

«Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев, когда меня уволили за два дня до финала. «Тоттенхэм» выигрывал трофей лет 50 назад, я уже не помню когда», — сказал Моуринью в подкасте Obi One.

Португальский специалист был уволен из клуба за несколько дней до финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити». Тогда «шпоры» уступили со счётом 0:1. В настоящий момент главным тренером английской команды является Ангелос Постекоглу.

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