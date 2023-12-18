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Моуриньо: «Тоттенхэм» с пустой комнатой для трофеев уволил меня за два дня до финала

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал своё увольнение из «Тоттенхэма» в 2021 году.
Моуриньо: «Тоттенхэм» с пустой комнатой для трофеев уволил меня за два дня до финала
  • Gettyimages.ru

«Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев, когда меня уволили за два дня до финала. «Тоттенхэм» выигрывал трофей лет 50 назад, я уже не помню когда», — сказал Моуринью в подкасте Obi One.

Португальский специалист был уволен из клуба за несколько дней до финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити». Тогда «шпоры» уступили со счётом 0:1. В настоящий момент главным тренером английской команды является Ангелос Постекоглу.

Ранее сообщалось, что Сон Хын Мин — первый игрок, забивавший четырём действующим чемпионам АПЛ.

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